港區國安法｜劉兆佳引述夏寶龍料《國安法》生效後 特區管治會更有效

全國港澳研究會舉行《港區國安法》一周年研討會，副會長劉兆佳引述國務院港澳辦主任夏寶龍的講話，他指夏寶龍說《港區國安法》實施後，香港將進入一個新時代，在中央眼中「一國兩制」政策不會動搖，尤其是「一國兩制」成為建設中國特色社會主義的主要部分。他又說，夏寶龍預告《港區國安法》生效後，特區管治會更有效，會有更好穩定基礎，因此預計香港房屋問題，特別是劏房、籠屋等問題將得到妥善處理。

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劉兆佳認為夏寶龍相當肯定特區政府止暴制亂的工作，同時高度讚揚警隊奮力作戰。對於美國和歐盟可能會就《港區國安法》的實施對內地和香港作出制裁，劉兆佳指，中央政府不會因為美國和歐盟政客抺黑及制裁香港，從而改變對香港的政策，甚至可能激起中國政府維護國家安全和確保香港穩定的決心。劉兆佳又稱，夏寶龍展望在國家的「第二個一百年」後，香港會更繁榮昌盛，反中亂港勢力不能發揮任何作用。

指夏寶龍要求港未來3場選舉嚴格把關

此外，劉兆佳說，夏寶龍未有具體提及區議員宣誓安排，或審查候選人時的具體準則，只是提到香港要在未來3場選舉嚴格把關，而3場選舉未包括區議會選舉。