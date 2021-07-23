港區國安法｜反問港失去甚麼自由 林鄭：《國安法》相對西方的更溫和

特首林鄭月娥出席電台節目表示，《港區國安法》令特區情況惡化的講法，是外界對中央政府有偏見，批評西方國家藉干預本港壓制中國發展，她反問《國安法》實施後香港失去了甚麼自由，強調香港在國家支持和社會穩定下，股市、樓市、科技和文化都發展蓬勃，認為《港區國安法》相對其他西方民主國家的國家安全法律更溫和。

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林鄭月娥又說，尤其是回歸後出生的青年，對國家有強烈反感，特區政府過去推行國民教育受到強烈反對，暴徒在反修例運動有大量的裝備，她認為這與過去有外部勢力介入，壓制中國政府有關。

至今不會視修例屬錯誤

對於推動逃犯修訂條例引起風波，林鄭月娥稱，至今都不會視當初推動條例是錯誤，但承認當局的解說工作做得不夠好，未來會加強國民教育，推動《基本法》23條的立法工作。她說，香港正進入新時代，需要重新檢視很多制度和政策，確保更全面準備落實一國兩制，包括在教育方面，推廣國民身份認同，強調一國兩制中「一國」是根。