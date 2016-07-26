港區國安法｜國際特赦組織關港辦事處 林鄭：無人可證明是《國安法》真正原因

特首林鄭月娥在行會前，回應國際特赦組織宣布因應香港實施《港區國安法》，將年底前關閉香港兩個辦事處一事。她說有不同組織和人士都以香港實施《港區國安法》為由離開香港，但「無人可以證明這是真正的原因」，她亦不會評論這些組織離港原因，強調市民的「言論自由」和「集會自由」都受到《基本法》保障，而《港區國安法》亦有保障人權的條文，任何組織除非是利用香港從事危害國家安全的活動，如果正當合法運作，就不用擔心。

稱內地及海外公司設港辦事處不跌反升

林鄭月娥續稱，在香港設立辦事處的內地和海外公司不跌反升，更是破紀錄，有超過9,000間，部分國際和區域法律機構也在香港設立辦事處，認為是給人充分信心反映《港區國安法》並無阻嚇人從事正當活動。

對於政府建議修改法援制度，包括建議刑事案件改由法援署指派律師代表。林鄭月娥表示，當局下午會向立法會相關事務委員會交代，新方案涵蓋刑事、民事及司法覆核的案件，平衡各方需要，不會再由一小撮律師壟斷法援個案，改善個案管理制度，亦檢討了法援系統，相信建議會得到立法會的支持。

國際特赦組織昨日發聲明宣布，今年內將關閉香港兩個辦事處，表示《港區國安法》實際後，人權組織不可能在香港自由地運作，亦難以「在無懼受到政府報復下繼續工作」，形容關閉香港辦事處是「沉重的決定」。

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