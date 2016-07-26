港區國安法｜壹傳媒工會譴責警方行動 稱反映《國安法》下警權膨脹

警務處國安處今早以涉嫌違反《港區國安法》拘捕《蘋果日報》5名高層，並再派大批警員搜查《蘋果日報》大樓。壹傳媒工會發聲明，表示強烈譴責警方粗暴侵犯新聞自由，並對警方拘捕行動表示憤怒，指行動充分反映警方《港區國安法》下的權力膨脹，只需單方面聲稱以往發表的報道有觀點違法，即可將編採人員視為罪犯、將新聞工作視為犯罪行為，以及將新聞室當作犯罪現場，認為是借《國安法》之名對新聞自由的嚴重侵犯。工會強調編採無罪、新聞報道無罪，編採人員一貫堅守新聞工作者專業和原則，雖然現況惡劣，但會盡力維持報紙如常出版。

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聲明亦對法庭批出手令，授權警方搜查新聞材料表示遺憾，認為會影響公眾對傳媒的信心，不敢再接受記者採訪或提供新聞材料，嚴重削弱傳媒監察角色。

工會又指，今次是警方在一年內第二次大規模搜查蘋果大樓，更阻止在大樓內員工返回崗位工作，以及禁止拍攝搜查情況，批評是妨礙採訪及影響公眾知情權，促請警方盡快完成搜查離開大樓。