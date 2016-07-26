港區國安法｜壹傳媒工會：警搜證行動誇張憂影響報料

壹傳媒工會理事長潘柏林在電台節目表示，警方昨日於《蘋果日報》大樓檢走超過40部公司電腦，新聞材料不受保障，形容搜證行動誇張，與1年前的行動很大差別，包括只容許4名員工作見證人，其餘記者不能留在工作崗位，質疑做法是否公道。他對法庭手令授權搜查新聞材料感到震驚，指新聞材料相當關鍵，公眾是信任記者才提供資料，擔心日後無人報料，影響記者調查工作，又影響新聞自由，最終受損的是公眾。

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潘柏林又指，不知涉案文章內容，認為《港區國安法》紅線不斷「漂移」，例如早前指無追溯力，但現時又指《國安法》前發布的文章亦包括在內，亦無從得知究竟涉及的是報道、專欄抑或社評，認為如果不解釋清晰，會產生很大恐懼，強調編輯室不會是犯案現場或涉及黑金。他又質疑當局「切割」說法，是否希望員工離職。

潘柏林指，今次被拘捕5人中，有3名是核心編採人員，直言管理階層被捕必定對運作帶來影響，擔心會影響士氣，目前同事亦只能盡量如常工作。目前多名重要管理層被捕，工會會先顧及被捕員工及報紙可以出版，未有時間了解薪酬安排，估計暫時印刷無問題，但日後當局若有進一步行動，包括禁止印刷，可能要考慮其他方案。

