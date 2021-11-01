港區國安法｜學生動源鍾翰林擬認分裂國家及洗黑錢 押至明早答辯

已解散香港本部的學生動源召集人鍾翰林，被控串謀發布煽動性刊物、分裂國家及兩項洗黑錢，案件原定今日(2日)於區域法院開審，但控方於庭上透露，經雙方認罪協商後，被告擬承認分裂國家及一項洗黑錢罪。《國安法》指定法官陳廣池將案件押後至明早答辯，期間鍾翰林須繼續還柙。

發布煽動刊物及分裂國家罪

19歲被告鍾翰林，被控於2020年4月29日至10月27日期間，涉嫌與其他人串謀發布煽動刊物，意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起對其離叛、激起居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項、引起居民間的不滿或離叛、煽惑他人使用暴力或慫使他人不守法或不服從合法命令的煽動刊物。

他另被控於2020年7月1日至10月27日期間，涉嫌與其他人積極組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

兩項洗黑錢罪

就兩項洗黑錢罪，控罪指他於2018年1月19日至2020年10月27日期間，以鍾翰林的名義在Paypal Hong Kong Limited持有的帳戶內總值約13.3萬元款項；以及於2018年1月2日至2020年10月27日期間，以鍾翰林的名義在滙豐銀行的帳戶內總值58.2萬元款項，涉嫌全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。