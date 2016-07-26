港區國安法｜將向全港幼稚園派國安法讀本 教育局：助幼兒認識維護國家安全責任

教育局於今年4月曾向全港中小學及特殊學校，派發由內地法律學者王振民等編寫的《香港特別行政區維護國家安全法讀本》。教育局昨致函全港幼稚園，稱本月起將向幼稚園分派該讀本，作為教師參考書，每校可獲七本。當局提醒，幼稚園可幫助幼兒初步認識國家及中華文化，培養國民身分認同，讓他們往後深入認識自己維護國家安全的責任。

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通函提及，幼稚園可協助幼兒認識「香港是國家的一部分」及「作為中國人的身分」，幫助幼兒初步認識國家及中華文化，培養國民身分認同，並讓他們在往後的學習階段深入地認識國家安全的各方面，以及自己在維護國家安全的責任。

認識中華文化屬課程指引

教育局又提到，認識中華文化及國民身分是《幼稚園教育課程指引》中「個人與群體」 學習範疇內其中一個學習期望。為提升教師對《國安法》的認識，當局將安排本月起將讀本分派至所有開設本地課程的幼稚園，相信有助支援教師正確認識和推行國家安全教育。