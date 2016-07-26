港區國安法｜指《蘋果》涉事文章提供外國制裁口實 李桂華籲勿轉載警告員工小心

警務處國安處今早拘捕《蘋果日報》5名公司高層，指他們涉嫌違反《港區國安法》，並再派人搜查《蘋果日報》大樓。據悉，被捕5人包括《壹傳媒》集團行政總裁張劍虹、周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及張志偉。

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警方國安處高級警司李桂華表示，該5名公司董事責無旁貸，指警方發現由2019年至今，《蘋果日報》有數十篇中英文報道，呼籲外國制裁香港及中國，認為有強烈證據表明，有關文章是與外國或境外勢力，串謀制裁計劃的重點，為境外機構制裁提供口實。他呼籲市民不要轉發有關文章，以免自招嫌疑，同時警告《蘋果》員工要小心，不要再干犯罪行，強調相關案件相關嚴重。

李桂華重申，警方相當重視新聞自由，但相關自由並非絕對，稱今次行動亦非針對傳媒，而是因為有機構涉嫌違法，警方無可選擇下要執法。被問至於警方是否要取締《蘋果日報》，李桂華表示不便評論坊間謠傳。