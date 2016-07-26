港區國安法｜支聯會遭指外國代理人 鄒幸彤：港人自發支援內地民主組織 (更新)

支聯會多名常委收到警方國安處致函，稱根據《港區國安法》第四十三條，要求支聯會提交資料，支聯會則稱要開會討論應對。

支聯會副主席鄒幸彤表示，警方國安處人員今早到她的辦公室送交信件，指根據《港區國安法》第四十三條，要求支聯會提供資料，有關條例列明，國安處辦理涉及危害國家安全的案件，可以要求外國及台灣政治性組織及其代理人，就涉港活動提供資料。

鄒幸彤表示，支聯會完全不是這樣代理人性質的組織，並鄭重否認支聯會是外國代理人的指控，強調支聯會是香港人自發在1989年民主運動時期成立，支援中國民主運動的組織，沒有甚麼外國政府、政治組織的直接指使或間接指使，亦不是為任何外國利益，只是為香港、為中國，為民主理念而成立的組織。

《港區國安法》生效後，支聯會綱領被質疑涉嫌違反相關法律，之後爭議不斷，支聯會早前公布，現屆常委先後7人辭任，並遣散所有支聯會職員等應對嚴峻政治環境，近日又有消息指，支聯會已通過解散動議，待日內召開會員大會通過解散決定。

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