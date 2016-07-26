港區國安法｜政府總部等地移除水馬 李家超：《國安法》立竿見影

政府總部在2019年反修例事件起一直被重重水馬等圍封，政務司司長李家超發布題為《移除水馬 香港復展安全面貌》的網誌，指出今早政府總部外圍的水馬已被移除，其他地方的水馬亦已移走或即將移除，展示香港原有的安全面貌，象徵香港安全、穩定和信心，並認為是《港區國安法》的效果。

李家超指，《香港國安法》立竿見影，破壞和反動力量全面減退，市民生活回復正常，立法會在「愛國者治港」原則下具建設性，預期通過法例可較以往每年平均20條翻倍達逾40條、撥款達2,800億；而前兩天國慶日，全港多區掛滿國旗和區旗，成功舉辦多項慶祝活動，與2019年出現「黑暴」形成強烈對比。他補充，在回復安全常態，鞏固香港發展和繁榮基礎，加上「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「前海方安」等無限機遇，有信心政府和各階層共同努力下，本港前途無限。