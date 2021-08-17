港區國安法｜教育局申設監察學校執行國安教育職位

在立法會人事編制委員會，審議教育局建議開設編外職位，負責推行國家安全教育及學校行政，為期4年。教育局常任秘書長李美嫦指，去年6月底《港區國安法》生效後，局方已向學校發出國安教育指引，制訂各科國安教育的課程框架，她說因應新增工作，同事的工作量已經超出負荷，需要額外人手，監察學校執行國家安全情況；學校亦要在今個月底，就國安教育向教育局提交報告。

多名建制派議員發言都支持教育局開位，有議員質疑學校如不跟從指引，學校會否有後果。李美嫦回應，學校若然違反指引，教育局會嚴肅跟進，局方亦會透過舉辦講座等，加強對學校在推行國安教育的培訓。

此外，新民黨葉劉淑儀要求教育局交代，如何監察新設的公民與社會發展科(公社科)的校本教材。教育局副秘書長康陳翠華回應，憲制秩序等問題不容曲解，科目的課程指引有列明，學校的科主任有責任為教材問責，並存檔2年至3年，如有投訴，教育局會嚴肅跟進。康陳翠華又指，由出版社編寫的教科書，已納入審書機制，預計中四及中五的教科書明年將完成審批。

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