書展明開鑼已打針中午前免費入場 參展商：政治書已清零

因疫情兩度延期的香港書展，將於明天起一連7天在灣仔會展舉行。參展商之一、次文化堂社長彭志銘表示，在《港區國安法》實施後，部分書商早前曾開會及有共識，今年書展將不會放置及售賣可能違反《港區國安法》的書籍，以免惹上麻煩，他形容書展是「政治書已清零」，參展商亦期待書展已久，希望執法部門可以「高抬貴手」。

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彭志銘指，由於不清楚《港區國安法》的紅線，不少參展商都感到擔心，所以今次書展不只政治書籍，而一些內容較敏感的書籍，例如有關六四事件、反修例事件，甚至時評書籍，都不會帶到書展售賣。

另一間參展商「CUP媒體」的出版經理陶培康指，在《港區國安法》下，參展商自我審查的情況是無可避免，因為不知道哪些內容是違法，他相信今屆書展的政治書籍只會佔極少數，改為較多娛樂、兒童或講述移民的書籍。

已打針中午前免費入場

今屆書展有763間參展商參與，並為已接種新冠疫苗人士提供優惠，已打至少一針人士，在中午12時前可以免費入場，首兩天名額每日1萬個，之後五日展期每日3,000個名額，以先得先得形式派發。

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貿發局副總裁周啟良表示，今年書展的工作人員要在14日前打齊兩針，或持14日內的病毒核酸檢測陰性證明。周又指，為減少人流聚集，今次將額外安排會議廳，讓市民在高峰時段輪候；而未有預先購票的人，須使用八達通入場，減少購票過程接觸傳播的風險。另外，入場人士又要先量度體溫，以及使用「安心出行」、電子或填紙仔方式登記進入。