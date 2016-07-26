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港區國安法｜有議員批海外法官藉故抹黑國安法　李家超：將更嚴謹作背景審查
43 分前
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港區國安法海外法官委任終審法院非常任法官政務司長李家超立法會民建聯周浩鼎謝偉俊
港區國安法｜有議員批海外法官藉故抹黑國安法　李家超：將更嚴謹作背景審查
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李家超稱，日後委任海外發官前，將作更嚴謹作背景審查。(資料圖片)

近月先後有終審法院外籍非常任法官對《國安法》表示質疑。有立法會議員批評有關法官藉故抹黑國安法，政務司長李家超表示，日後委任海外法官時，將更嚴謹作背景審查。

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民建聯立法會議員周浩鼎批評，有海外法官透過離開崗位，藉故抹黑《國安法》及「一國兩制」，行為極不負責任，強調「司法歸司法，政治歸政治」，擔心該些法官損害香港法治。本身為律師的議員謝偉俊則質疑，若案件涉及國安問題、民族價值觀及普世價值，邀請非本地法官審理是否合適。

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李家超回應時指，任命海外法官作終審法院非常任法官的做法行之有效，該些法官屬整個普通法系頂尖級的法官，具備豐富的司法經驗，享有崇高的專業地位和聲譽，有助維持外界對本港獨立司法制度的高度信心，亦能令本港與其他普通法地區保持聯繫。

國安法生效後沒有海外法官拒絕任命

他又指，自國安法生效至今，沒有海外法官拒絕港府任命，並強調日後委任海外法官時，將更嚴謹作背景審查，確保獲邀的法官能對法治產生積極作用。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜有議員批海外法官藉故抹黑國安法　李家超：將更嚴謹作背景審查-274855
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