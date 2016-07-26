港區國安法｜有議員批海外法官藉故抹黑國安法 李家超：將更嚴謹作背景審查

近月先後有終審法院外籍非常任法官對《國安法》表示質疑。有立法會議員批評有關法官藉故抹黑國安法，政務司長李家超表示，日後委任海外法官時，將更嚴謹作背景審查。

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民建聯立法會議員周浩鼎批評，有海外法官透過離開崗位，藉故抹黑《國安法》及「一國兩制」，行為極不負責任，強調「司法歸司法，政治歸政治」，擔心該些法官損害香港法治。本身為律師的議員謝偉俊則質疑，若案件涉及國安問題、民族價值觀及普世價值，邀請非本地法官審理是否合適。

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李家超回應時指，任命海外法官作終審法院非常任法官的做法行之有效，該些法官屬整個普通法系頂尖級的法官，具備豐富的司法經驗，享有崇高的專業地位和聲譽，有助維持外界對本港獨立司法制度的高度信心，亦能令本港與其他普通法地區保持聯繫。

國安法生效後沒有海外法官拒絕任命

他又指，自國安法生效至今，沒有海外法官拒絕港府任命，並強調日後委任海外法官時，將更嚴謹作背景審查，確保獲邀的法官能對法治產生積極作用。