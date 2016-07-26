港區國安法｜李家超：仍須加強情報監察 感謝中央施展「治港組合拳」

國安法實施一年，新上任的政務司長李家超昨接受中央電視台專訪，感謝中央提出「完善選舉制度」及「愛國者治港」理念，施展「治港組合拳」維護本港繁榮穩定，但未來仍要防範安全風險，加強國家安全教育，樹立正確的國家安全觀。他又指，外部勢力仍在等機會「來搞破壞」，目前很多國家擔心中國「和平崛起」，圖謀從各方面攻擊中國，故必須「盯住」有關風險，加強情報監察系統。

李家超指，在國安法實施前，港人國家意識薄弱，國家安全意識更薄弱，而國家安全教育是「一個持續而且長遠的事業」，必須主動、積極推動。

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談及中國「十四五」規劃，李家超指，目前本港社會「人心思定」，正發生「積極變化」，而「十四五」規劃及大灣區綱領創造無限的機會，本港將積極融入國家發展大局，在人才、創科及金融均可參與及貢獻。他重申，期盼香港再次繁榮穩定，再次發揮「東方之珠的魅力」。