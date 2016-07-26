港區國安法｜李家超：剔除支聯會公司登記冊不影響法庭判決

特首會同行政會議命令公司註冊處長將支聯會從公司登記冊中剔除，指支聯會「五大綱領」涉顛覆國家政權，而支聯會現被控違反《港區國安法》。政務司長李家超今日被問到政府對支聯會的行政決定是否先於法庭判決時，他指取消支聯會的登記與支聯會現在面對的刑事起訴是兩回事，強調法庭會審視起訴中的證據，按程序處理，不會受其他因素影響。

指政府有責任積極防範危害國安

李家超說，支聯會所支持及推動的所謂「五大綱領」，包括「結束一黨專政」，含義等同推翻中國共產黨的領導，亦牴觸了國家《憲法》，因為中國共產黨領導下的社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，認為在在危害國家安全的行為及活動上，特區政府有責任，主動及積極去防範制止及懲治，當有關事情出現時，特區政府便會依法處理。

他強調，政府的行動不理會支聯會本身做甚麼事情，政府的責任亦不會因任何人的行為而改變，只需要法律上有理有據，政府便會積極採取行動，在國家安全方面沒有妥協的地方。

昨日，特首會同行政會議命令剔除支聯會公司登記冊，指支聯會「五大綱領」涉顛覆國家政權。支聯會清盤人蔡耀昌回應時指，對行會有關決定表示遺憾和難以理解，強調支聯會綱領的涵義仍在法院審理當中，現時由行會一個行政機關作出有關指控，是非常不合適。

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