港區國安法｜李家超：研23條立法彌補《國安法》不足

保安局長李家超接受報章專訪時表示，繼《港區國安法》建功後，政府正積極進行《基本法》23條的立法研究工作，並強調政府從未停頓過有關立法，而《國安法》中未全面涵蓋的範圍，23條一定要去做，當中23條立法循7個方面去做，包括叛國罪、顛覆罪、分裂國家罪、煽動叛亂罪、竊取國家機密罪、處理外國政治團體在港活動，以及香港政治團體與外國團體的聯繫。

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李家超又透露，研究內容包括社團條例是否要優化去處理嚴峻行為、是否加強回歸前訂立的叛國罪行，以及現有官方保密法是否足夠等，亦會參考《港區國安法》案件的審訊及裁決，不過他承認立法工作複雜，預料難以在今個立法年度完成。

李家超另指，在《港區國安法》實施後，本港整體罪案跌百分之四，重申本港2019年出現的危害國家安全情況嚴重及極端，要防範香港被利用作向內地進行滲透或破壞，並確保不會為國家製造安全風險。