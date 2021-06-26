港區國安法｜梁愛詩：法例日後需要不斷完善 範圍不止23條

需要不斷完善，範圍亦不止基本法23條，還要包括金融安全、網絡安全等新的國家安全觀。

梁愛詩指，國安法實施令香港恢復長治久安，落實港區國安法後，港府仍要不斷檢視以防止新的國家安全威脅，不僅是叛國、顛覆國家政權、分裂國家等罪行需要處理，還有這些新領域需受到保障，需要不斷看社會發展得如何，有甚麼會構成新威脅，需要立法規管，不一定由中央政府立法，特區政府也可以立法，不是制訂《港區國安法》或《基本法》23條後便可甚麼都不做。

梁愛詩：支聯會綱領「結束一黨專政」是不可容忍

就支聯會的綱領「結束一黨專政」被質疑違反《港區國安法》，梁愛詩指，若想推翻政治體制是顛覆國家政權，是不可容忍的。她說，要結束一黨專政當然不可以，但如果只是空說而無實際行為，要視乎除了說口號之外，目的是不是有其他行為，還是真的要做到這樣。至於舉辦燭光晚會算不算違法，她說，燭光晚會應該不是武力。

梁愛詩補充，燭光晚會是指六四事件，本身沒有甚麼問題，倘若以六四事件為藉口去推翻國家政權，打倒共產黨，這便構成顛覆國家政權罪。至於支聯會應否被取締，梁愛詩認為要觀察他們的行動，未掌握事實前不便評論。