港區國安法｜民主派初選案鄒家成獲批保釋

民主派初選案，47名參與或組織初選的人士，被控串謀顛覆國家政權，僅11人獲准保釋，其餘36名被告還柙至今約三個月。其中本土派鄒家成今日再於高等法院申請保釋，法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，批准鄒家成的保釋申請，書面理由將擇日頒布。

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鄒家成獲准以現金5萬元及人事擔保5萬元保釋外出，以及須遵守一系列保釋條件，包括交出所有旅遊證件、不得離開香港，及每晚到警署報到，另須遵守晚上12時至早上7時的宵禁令、不得直接或間接接觸控方證人等。

另外，鄒家成在保釋期間，不得直接或間接作出、發放或轉載任何可能有合理理由構成違反國安法的言論；不得以任何方式，作出任何可構成違反國安法的行為；不論政府或非政府舉行的任何選舉，除投票外不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉；以及不得以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議員成員，或其他服務於以上人員的人。

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民主派初選案中，至今有11名被告已獲准保釋，包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信。鄒家成今獲准保釋外出侯訊，案中餘下35名被告仍在還押候訊。