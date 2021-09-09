港區國安法｜律政司改控鄒幸彤顛覆國家明提堂 國安處凍結支聯會220萬元資產(更新)

【23:00更新】警方國安處晚上10時51分發稿指，於9月8日及9日在全港多區採取執法行動，拘捕6男1女，年齡介乎36至71歲。被捕人均為支聯會的常務委員會成員，涉嫌干犯《香港國安法》相關罪行。

國安處今日持法庭手令，在該會分別位於旺角及葵涌的會址和倉庫進行搜證，檢獲一批涉案物品，包括文件、電腦及宣傳物品等。國安處同時凍結該會約220萬港元的涉案資產。

經調查後，國安處今日晚上以《香港國安法》第四十三條《實施細則》附表5的「沒有遵從通知規定提供資料」罪，起訴被捕的4男1女，年齡介乎36至71歲；當中的36歲女子亦與另外2名分別64歲和69歲的被捕男子及支聯會，被起訴違反《香港國安法》的第二十二及二十三條「煽動他人顛覆國家政權」罪。案件將於明日早上在西九龍裁判法院提堂。



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【22:46更新】支聯會表示，收到警方通知，律政司正式起訴支聯會主席李卓人、副主席何俊仁與鄒幸彤，以及支聯會涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」。同時律政司再起訴鄒幸彤，以及與早前被捕的支聯會常委梁錦威、徐漢光、鄧岳君，以及陳多偉沒有提供國安處要求的資料；案件明早將於西九龍法院第二庭提堂。

鄒幸彤：來場「光明正大的辯論」

鄒幸彤的社交帳號晚上發文指，代表律師與她溝通後帶來口信，指當時聽到「煽動顛覆」4字後，「反而有鬆一口氣的感覺」。帖文指，鄒幸彤認為可以來場「光明正大的辯論」，而非糾纏於「外國代理人」這類指控。

根據帖文，鄒幸彤想藉案件辯論，「到底屠城責任該不該追究，一黨專政該不該結束」，政府應當直接面對這些人民自發的訴求，再藉此審視道理在何方，「有六四的英靈在，豈敢退讓？」

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