港區國安法｜消息：張劍虹羅偉光遭國安處起訴 最快明日提堂

警方國安處昨日拘捕《蘋果日報》5名公司董事涉嫌違反《港區國安法》串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，並持可搜查新聞材料的法庭手令，搜查將軍澳的壹傳媒大樓。據了解，壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光將會被警方國安處正式落案起訴，最快明日(19日)提堂。

警方昨日拘捕5人，包括張劍虹、羅偉光，及集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏，及總編輯張志偉，當局指從2019年至今，《蘋果日報》在實體報章及網上，刊出數十篇中英文報道，呼籲外國制裁香港及中國，認為有強烈證據顯示，有關文章是與外國或境外勢力，串謀制裁計劃的重點，藉此讓外國或境外機構制裁提供口實作制裁。

警方國安處表示，正式落案檢控2位男子，年齡分別為47歲和59歲，違反《香港國安法》第29條串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。二人將於明早被帶到西九龍裁判法院提訊。



