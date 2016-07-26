港區國安法｜消息：蘋果日報及動新聞將停運 周六或成最後出版日 (持續更新)

【16:15 更新】消息指，壹傳媒董事會已達成共識，將停運《蘋果日報》及《蘋果動新聞》業務，具體日期將於周五再商討，本周六或成報章最後出版日。據了解，蘋果內部下午亦會召開緊急會議。

據本報了解，董事局已去信保安局申請許可，尋求解凍部份資產，以免令公司因欠薪而違反勞工法例，並以本周五(25日)為答覆限期。據了解，董事局若決定本周五停止營運，網上新聞將於同日晚上23時59分停止更新，報紙則會於翌日(26日)出版後停止運作。

另外，蘋果日報員工如今午5時前決定辭職，可以無須提早通知，遞交辭職信後即時生效。

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警方上周四 (17日)拘捕拘捕《蘋果日報》5名公司董事，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光等，涉嫌違反《港區國安法》，並持可搜查新聞材料的法庭手令，搜查壹傳媒大樓。此外，警方凍結蘋果3間相關公司，合共約1,800萬元資產。

有外媒今早引述壹傳媒創辦人黎智英的助理Mark Simon，透露《蘋果日報》將於數日內被迫關閉，董事會今日開會討論有關事項。《蘋果日報》今日亦報道，壹傳媒集團今日將去信保安局，尋求解凍部分資產，以免因欠薪違反勞工法例，但對結果不感樂觀；若申請失敗，或會向法院尋求批准，要求撤銷有關的凍結通知。