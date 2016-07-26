港區國安法｜消防處長梁偉雄：配合《國安法》防範災患維護國安

消防處長梁偉雄出席「消防處紀念日」致辭時說，過去兩年，香港因為「黑暴」及新冠疫情肆虐一度陷入困境，消防及救護工作面臨前所未有壓力和考驗，但消防處上下一心，以頑強意志及無比毅力對抗災患，令市民安渡逆境。他指，消防未來為應對社會情況的急劇轉變，及配合《港區國安法》的實施，會抱持「以民為本，以國為根」的信念，抵禦並防範各種災患及安全威脅，保持社會的安穩，維護國家的安全。

梁偉雄又向因公殉職的消防員致敬，指他們「無私付出、以生命守護生命、捨己為人的高尚精神永垂不朽，又指消防處成立153年以來，無時無刻緊守前線，保護香港市民的生命財產，強調消防處就是憑着一代一代人員堅定不移的決心和百折不撓的韌勁，不斷茁壯成長，發展成為一支高效專業而且深得市民信賴的紀律部隊。

相關新聞：