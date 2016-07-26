港區國安法｜涉及《蘋果》情況 林鄭：國安法不能形同虛設

保安局長李家超上周引用《港區國安法》，凍結3間與《蘋果日報》有關的公司資金，周日剛度過創刊26周年的《蘋果日報》，本周內或停業。行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前見記者，她指有關《蘋果日報》事件，在國安法下已進入司法程序，她不會作出評論，她提到《港區國安法》實施快將1周年，政府定必認真嚴肅執行，不能形同虛設。

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林鄭月娥指，香港長期就國安問題存在法律真空期，去年落實《港區國安法》後，港府一定會依法辦事，有法必執。《港區國安法》有列明保障人權自由，但人權和自由並非絕對，今次執法行動亦與新聞自由無關，強調傳媒機構負責人不能以新聞自由作為保護罩，而不去遵守法律。

被問會否解封《蘋果》的資產，林鄭拒絕回答，強調凍結資產是國際慣例，《蘋果日報》申請解凍一事，會由保安局依法處理。至於《蘋果日報》僱員問題，林鄭月娥指政府會一視同仁處理，強調法律面前人人平等。她指一般新聞工作，不應是危害國家安全，又指傳媒可以批評政府，但不能危害國家安全，認為傳媒有能力分辨。

未來1年無能力完成23條立法

林鄭月娥指，本屆政府剩餘1年多，料港府無能力在未來1年完成《基本法》23條立法，但會做好前期準備工作，強調政府有責任須完成23條立法及相關法律工作。