港區國安法｜涉張貼海報恐嚇唐英傑案3法官 41歲男被控展示煽動刊物由國安法官審理

首宗《國安法》案件上月底判刑，41歲物業管理男經理於判刑前兩天在上水一幼稚園及高院外，張貼侮辱及恐嚇處理唐英傑案三位法官的海報，被控兩項展示煽動刊物罪。案件今日於西九龍裁判法院提堂，由《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德審理，被告暫無須答辯，須還柙至10月11日再訊。

41歲被告蔣頌生報稱物業管理經理，被控於今年7月28及29日分別在上水天平邨天喜樓地下東華三院徐展堂幼稚園，及高等法院大樓展示煽動刊物，即一張有關高等法院刑事案件2020年第28號案的海報，為意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的離叛，煽惑他人使用暴力，及/或慫使他人不守法或不服從合法命令的煽動刊物。

據悉海報印有法官相

高等法院刑事案件2020年第28號為唐英傑案，三位指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信裁定唐煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪成，共判囚9年。據了解有關海報印有三名指定法官及林鄭月娥的相片，並寫有「遺臭萬年」等字眼。

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