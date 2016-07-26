港區國安法｜涉煽動他人分裂國家 「第二代美國隊長」罪成下月判刑

外號「第二代美國隊長」的示威常客馬俊文，被控去年間違反《港區國安法》，多次在街頭及媒體訪問時公開宣揚涉及分裂國家的口號，煽動他人分裂國家罪，案件上月底在區域法院裁定表證成立，今日於區域法院由指定法官陳廣池裁定被告馬俊文罪名成立，押後至下月11日判刑。

官：叫口號無人響應不代表無煽動

馬俊文由囚車押送到區域法院。控罪指他去年8月至11月多次在公開場合宣揚香港獨立，藉此煽動他人分裂國家，《港區國安法》指定法官陳廣池裁決時引述辯方說被告沒有犯罪意圖，只是流於口號上的宣洩，法官認為這個說法是「自圓其說、罔顧事實」，被告多次叫口號是真心誠意說出想法，希望他人參與，即使被告叫口號時無人響應，也不代表沒有煽動行為。

約30歲的馬俊文，報稱無業，他早前接受傳媒訪問時，曾經形容《港區國安法》只是裝飾，這段訪問片段在網上流傳。

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