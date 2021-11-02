港區國安法｜港為總部美國公司創18年新低 學者料涉中美爭拗及《國安法》

統計處最新數字顯示，以香港作為總部的美國公司數目按年減少一成至254家，創下18年來新低。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波在電台表示，香港近兩年經歷了很多動盪，中美爭拗以及《港區國安法》的實施，對企業或多或少有影響，再上本港的營商成本高，如非有獨特優勢或好處，企業會審慎決定或推遲設立地區總部。

李兆波：企業為減風險會選擇他方

李兆波說，《港區國安法》實施後，香港變得平靜多了，但《國安法》實施時，未有很多案例，企業投資大筆資金時一定會減低風險，如企業找到替代地區如新加坡等，便會作出其他選擇。

他續指，雖然香港鄰近內地有重要優勢，但投資最重要是穩定，香港的司法系統相當優秀，但實施《國安法》的新法例時，部分外資或存在隱憂，如有機構憂涉及非法活動或擔心捲入政治旋渦，企業均不希望見到不穩定性。

香港實施《港區國安法》，政府多番強調外企因為香港政局穩定而對香港經濟前景有信心，又有官員表示海外來港企業數目增加，惟沒有具體說明是什麼海外企業，此外亦有調查表示，有美國商會會員計劃撤港，當中逾六成人表示因《港區國安法》感到不安。

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