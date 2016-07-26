港區國安法｜湯家驊：買《蘋果日報》睇新聞無可能違法

警方國安處以涉嫌違反《港區國安法》之名，拘捕《蘋果日報》5名高層，並再次派人搜查《蘋果日報》大樓，同時凍結《蘋果日報》3間公司1,800萬元資產，保安局長李家超，呼籲市民切勿與「犯罪分子同流合污」，惹來購買或訂閱《蘋果日報》會否違法的質疑。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，本港無任何法例禁止傳媒報道外國制裁香港，市民購買《蘋果日報》無可能會違法。

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湯家驊稱，目前沒有察覺到本港有任何一個傳媒，其唯一營運目的是危害國家安全或要求外國制裁香港，所以任何人購買一張報紙，他是想看新聞的，他是無可能會干犯到《港區國安法》。他又指，一般而言根據法庭手令所檢取的資料，只可用於有關案件中，不可廣泛應用在其他地方。

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根據《港區國安法》第五條：「防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則。法律規定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑；法律沒有規定為犯罪行為的，不得定罪處刑。任何人未經司法機關判罪之前均假定無罪。」