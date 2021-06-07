港區國安法｜盧文端：支聯會只有解散或取締 蔡耀昌：處驚不變

全國僑聯副主席盧文端今日在報章撰文，指在《港區國安法》下，支聯會只有解散或取締兩個選擇。他說這是必須做的事，只是甚麼時間做的問題，不存在支聯會變換形式繼續「保存」的空間和可能性，即使刪除「結束一黨專政」一個口號，也不可能改變支聯會「顛覆組織」的性質。

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盧文端指，執法機構現在的取態是對支聯會「既往不咎」，若支聯會自行解散，相信支聯會內的泛民人士會「平安無事」，但若等到執法機構依法取締，他們將可能面臨涉及加入違反國安法顛覆組織的追責問題，實際後果就很難預計。

支聯會秘書蔡耀昌今早在電台節目表示，一些內地學者經常用各種方法批評或威嚇支聯會，強調支聯會將「處驚不變」，繼續堅持悼念六四，追求真相公義。

蔡耀昌指，六四32年當日，警方大陣仗出動7,000警力及封閉維園，形容是前所未有及越權。他認為警方以各種方式壓抑或威嚇市民不要悼念六四，除了防疫理由外，可能還有今年是中國共產黨建黨100周年等政治考慮。