港區國安法｜盧文端：民主黨若阻成員參選或違法 著反思應求生抑或求死

中央修改本港選舉制度，民主派參選與否成為各界關注議題。全國僑聯副主席盧文端今日以《民主黨是要「求生」還是「求死」？》為題於《明報》撰文，提醒民主黨若強行阻止成員參選，等同對新選舉制度的挑戰和破壞，有可能觸犯《港區國安法》，便只有「死路」一條，並指民主黨的「求生派」大可自謀生路，自立門戶。

盧文端提及，民主黨是否參選在於派別之爭，主張罷選的「求死派」走「激進對抗」路線，主張參選的「求生派」則屬於「溫和務實」路線。他認為，求死派以身陷牢獄的民主黨成員為核心，透過發出「措辭激烈」的信件，對整個民主黨造成巨大壓力；求生派則以專注地區事務的人士居多，他們有參選空間和機會，以及參選願望和動力，擁有較穩定的票源基礎。

料立會選舉必有泛民參選

盧文端預計，今年底的立法會選舉必定會有泛民人士參選，其中極可能有民主黨成員，他們或以民主黨成員的身分參選，或者退黨參選。他強調，並非新選制需要民主黨，而是民主黨如果「求生」，就需要參加新選制下的選舉。

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