港區國安法|終院非常任法官何熙怡據報下月離任 稱對《國安法》有擔憂

繼澳洲前非常任法官施覺民(James Spigelman)去年9月,懷疑因為落實《港區國安法》辭職後,英國《泰晤士報》報道,香港終審法院非常任法官何熙怡女男爵(Brenda Marjorie Hale, Baroness Hale of Richmond)亦決定在7月離任,報道指是《港區國安法》實施以來,首名離任的終審法院的英籍非常任法官。

報道引述現年約76歲的何熙怡在一個網上會議稱,她的終審法院非常任海外法官任期將於7月完結,並表明「不希望再獲委任」(I don't wish to be reappointed)。她透露,自己離任的主要原因是在現今情況下,未能預計自己何時可前往香港,同時承認對《港區國安法》有嚴重擔憂(serious concern),但認為其他海外法官會繼續關注香港情況。