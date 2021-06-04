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港區國安法｜終院非常任法官何熙怡據報下月離任　稱對《國安法》有擔憂
2021-06-04
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港區國安法終審法院何熙怡
港區國安法｜終院非常任法官何熙怡據報下月離任　稱對《國安法》有擔憂
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終審法院非常任法官何熙怡據報下月離任。(泰晤士報網頁截圖)

繼澳洲前非常任法官施覺民(James Spigelman)去年9月，懷疑因為落實《港區國安法》辭職後，英國《泰晤士報》報道，香港終審法院非常任法官何熙怡女男爵(Brenda Marjorie Hale, Baroness Hale of Richmond)亦決定在7月離任，報道指是《港區國安法》實施以來，首名離任的終審法院的英籍非常任法官。

報道引述現年約76歲的何熙怡在一個網上會議稱，她的終審法院非常任海外法官任期將於7月完結，並表明「不希望再獲委任」(I don't wish to be reappointed)。她透露，自己離任的主要原因是在現今情況下，未能預計自己何時可前往香港，同時承認對《港區國安法》有嚴重擔憂(serious concern)，但認為其他海外法官會繼續關注香港情況。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜終院非常任法官何熙怡據報下月離任　稱對《國安法》有擔憂-270641
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