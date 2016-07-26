港區國安法｜美國予留美港人18個月延期離境 外交部：堅決反對強烈讉責

美國總統拜登簽署備忘錄，為大部分身處美國的香港居民提供臨時避風港，延長他們在美國的逗留時間至最多18個月。外交部駐港特派員公署堅決反對和強烈譴責，強調反中亂港絕對無出路。

美國總統拜登簽署備忘錄，指由於北京打壓香港的政治自由，延長部分在美國的香港居民停留期限至最長18個月的強制離境庇護。備忘錄指，中國單方面將《港區國安法》強加於香港，損害港人受《基本法》及中英聯合聲明保護的權利和自由，警方開展出於政治動機的逮捕行動，以國安法相關的指控拘捕至少100名反對派政治人物、活躍份子和抗議者，批評中國破壞香港的自治、民主制度，限制學術自由及打擊新聞自由，因此延長在美國的香港居民停留期限。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)指，鑑於香港出於政治目的的逮捕及審判、令傳媒噤聲以及縮小選舉同民主反對派的空間，美國將繼續採取措施支持港人，不排除延長有關期限。

外交部：蚍蜉撼樹絕不可能得逞

外交部駐港公署發言人表示，美方罔顧基本事實和香港主流民意，明目張膽美化反中亂港分子，惺惺作態提供所謂避風港，就是妄圖唱衰香港、污名中國，千方百計搞小動作破壞香港繁榮穩定，這種雕蟲小技充分暴露美國打香港牌遏制中國發展的險惡用心，這種無恥的政治操弄，必將遭到14億幾中國人民堅決反擊，注定失敗，強調反中亂港絕對無出路，蚍蜉撼樹絕不可能得逞，敦促美方立刻懸崖勒馬，趁早死了這條心。

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