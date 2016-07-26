港區國安法｜聯合國人權專員：國安法產生寒蟬效應

聯合國人權事務高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet)周一(21日)表示，全球人權狀況正在衰退，呼籲採取協調一致的行動，扭轉全球人權惡化的情況，並指出香港實施《港區國安法》，對香港的民主空間和傳媒產生「寒蟬效應」。

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巴切萊特提到，香港實施港區國安法已經1年，對民主空間和媒體產生「寒蟬效應」。 她說，已有 107 人根據國安法被捕，其中 57人被正式起訴，是對香港司法獨立的重要考驗。首宗《港區國安法》唐英傑案將於本周展開，稱該審訊將考驗香港的司法獨立能否如《基本法》規定，履行《公民權利和政治權利國際公約》。

此外，巴切萊特又提到，繼續與中國討論訪問新疆的方式，包括有意義的訪問，希望今年能夠成行，特別是嚴重侵犯人權的報道持續出現。這次是巴切萊特首次公開明確提到希望訪華的時間表。

中方：自由不能突破國安底線

中國常駐日內瓦代表團劉玉印批評巴切萊特發表錯誤言論，她指，新疆社會安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業，各族人民的各項人權充分得到保障。某些國家和勢力出於政治目的，散布關於新疆的無恥謊言，企圖抹黑中國形象、干涉中國內政、遏制中國發展，他們的圖謀不會得逞。我們歡迎人權高專訪華並參訪新疆，同時我們也多次表明，此訪應是友好訪問，目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂「調查」。