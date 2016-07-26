港區國安法｜行會指支聯會涉顛覆撤公司註冊 蔡耀昌批未經法庭決定

特首會同行政會議，今日命令公司註冊處長將支聯會從公司登記冊中剔除，指支聯會「五大綱領」中「結束一黨專政」是結束中國共產黨的領導，涉及顛覆國家政權。支聯會清盤人蔡耀昌回應時表示，對行會的決定表示遺憾和難以理解，強調支聯會綱領的涵義仍在法院審理當中，現時由行會一個行政機關作出有關指控，是非常不合適。

指由行政機關作出指控極不合適

蔡耀昌指，有關支聯會的綱領涵義仍在法院審理當中，對於支聯會任何被指危害國家安全的指控，都是未經一個司法程序，以及未經在法庭上對辯訴訟後作出的決定，現時由行會一個行政機關作出有關指控及決定，是非常不合適。

蔡耀昌又說，支聯會已經進行清盤程序，完成後就等同解散，看不到行會有必要作出今次決定。他指，破產管理署署長將會因應行會的決定，取代清盤人，接手支聯會的清盤工作。

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