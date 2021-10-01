港區國安法｜譚耀宗：不評論港大「國殤之柱」有否違法 惟對國安不利事應移走

有報章引述消息指，香港大學有意移走在校內擺放約24年、象徵悼念六四的「國殤之柱」。全國人大常委譚耀宗出席活動時被問到有關問題，他說不評論「國殤之柱」有否違反《港區國安法》，但一切對國家安全不利的事物，應該要搬走、移走或「不應再搞」，相信警方會有專業判斷是否執法。

料23條立法會 考慮法律不足

譚耀宗又指，目前《港區國安法》只涵蓋國家安全的部分範疇，相信政府在推動23條立法時，會考慮現時法律不足的地方，進一步保障國家安全。

對於民主黨為參選立法會制定提名門檻，譚耀宗指，不想教民主黨應該如何做，如果民主黨想參選，一定會有辦法。

「國殤之柱」由丹麥雕塑家高志活製作，送贈支聯會，柱身刻有多個表情痛苦的人，象徵六四事件中的死難者。港大學生會在回歸前，把「國殤之柱」由維園移入港大黃克競平台，一直擺放至今已約24年。而港大表示，不回應有關移走「國殤之柱」的揣測性報道，但大學不時會檢討校園內風險管理及設施使用情況。

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