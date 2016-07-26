港區國安法｜撐警向《蘋果》執法 中聯辦：港屬法治社會傳媒概莫能外

警務處國安處今早以涉嫌違反《港區國安法》拘捕《蘋果日報》5名高層，並再派大批警員搜查《蘋果日報》大樓。中聯辦發聲明，表示堅定支持特區政府和警方就《蘋果日報》的執法行動，指新聞自由不是違法行為「擋箭牌」，又說《基本法》保障香港居民享有言論、新聞、出版的自由，但任何權利自由都不是無邊界，都不能突破國家安全的底線，強調香港是法治社會，法律面前人人平等，包括傳媒機構在內概莫能外。

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聲明又指，任何人不論職業身份、背景以及背後有何勢力支持，違反《港區國安法》及有關法律，都會受法律嚴厲制裁，重申堅定支持一切維護國家安全和香港繁榮穩定的努力。另外，中通社報道駐港國安公署發言人表示，堅決支持警方依法履職，打擊任何危害國家安全的行為。

台灣民進黨指港情勢嚴峻惡化

在台灣，外長吳釗燮在網上轉發相關報道，形容《蘋果日報》是香港自由瀕臨滅絕的象徵，無法用語言形容目睹這場悲劇的憤怒和悲傷。執政的民進黨批評港府選在七一前夕再以大動作拘捕媒體人，套用「勾結境外勢力」等罪名，恫嚇港人，此舉只會讓中共百年黨慶蒙上陰影，認為香港情勢惡化嚴峻，國際社會應持續關注中共侵害港人基本權利，又指中共一連串的舉動已使得「一國兩制」徹底毀壞。