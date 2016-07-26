港區國安法｜警告勿趁「雙十」鼓勵台獨 鄧炳強：必果斷執法

保安局長鄧炳強表示即將來臨的10月1日是國慶大日子，政府除按慣例舉行升旗儀式和國慶酒會，亦預告會加強保安部署。他又特別關注隨後10月10日「雙十節」會否有人意圖或鼓勵他人做出將台灣從中國分裂出去的行為，強調有關行為屬嚴重罪行，當局會果斷執法。有團體為免觸犯國安法將停辦慶祝活動。

鄧炳強接受報章訪問時稱，根據中國憲法，台灣是中國領土一部分，任何人意圖或鼓勵他人將台灣從中國分裂出去都是違法。過去每年「雙十節」均有團體或人士舉行慶祝活動，不少人高舉或掛起「青天白日滿地紅旗」或叫口號。他回應有關行為是否違法時稱，要按實際情況處理，意圖是一個重點，他指若真心想將台灣從中國分裂出去，當局一定會找到證據，呼籲市民不要以身試法，如發現違法行為，警方一定會嚴正執法。

港九工團聯合總會以往會在「雙十節」舉辦活動，紀念當年辛亥革命推翻滿清政府，但自國安法去年實施以來已停辦，今年亦決定繼續停辦，主席李國強表示由於沒有清晰指引，不想因有機會觸犯國安法而影響持牌團體活動，最多考慮在個別會所舉行紀念聚會，並會以「台灣當局」取代「中華民國」。

去年有到屯門紅樓一帶參與活動的前元朗區議會副主席麥業成亦稱，考慮到本港政治環境惡劣，今年不會繼續。而今年台灣駐港機構無官方人員主事下，亦暫停籌辦相關酒會。

「雙十節」又稱武昌起義紀念日、辛亥革命紀念日等，1911年10月10日在湖北的新軍於武昌發起武裝起義，最終成功推翻清朝後，建立中華民國。

港區國安法｜警告勿趁「雙十」鼓勵台獨 鄧炳強：必果斷執法