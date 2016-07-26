港區國安法｜警拘《蘋果日報》5董事 記協：恐怖情況難以文字形容

警務處國安處今早以涉嫌違反《港區國安法》拘捕《蘋果日報》5名高層，並再派大批警員搜查壹傳媒大樓，包括翻閱記者枱面、電腦及電話內容。記協主席楊健興形容，與去年8月警方首次大規模搜查壹傳媒大樓相比，今次情況更嚴重，又稱難以用文字形容香港新聞自由面臨的恐怖情況。

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楊健興指，過往法庭批出的手令有制衡作用，但今次可見司法機構對執法部門完全沒有制約。對於手令授權搜查新聞材料，他指，當新聞工作者不能保護新聞材料，會令市民對傳媒失去信心，擔心將令新聞界自我審查的情況更嚴重。

至於保安局長李家超提及，有數十篇文章涉及呼籲其他國家及機關制裁中港，他指，報道內不一定代表報館立場，憂慮當局說法將在業界散播恐懼，而其他報館亦可能有相關報道內容，期望政府盡快澄清所指的是哪些內容，以及如何構成危害國家安全。

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