港區國安法｜支聯會鄒幸彤再申保釋被拒 官亦否決解除傳媒報道限制

被控違反《港區國安法》「煽動他人顛覆國家政權罪」以及《實施細則》中 「沒有遵從通知規定提供資料罪」的支聯會副主席趨幸彤，再申請保釋被拒。

辯方申請解除案件傳媒報道保釋程序內容的限制，又指擔心署理總裁判官羅德泉在聽取雙方陳辭後才決定是否解除限制，會令公眾認為對方有篩選，為人詬病。然而，署理總裁判官羅德泉在聽取陳辭後，認為辯方提出的論述，涉及對部分事項的詮釋及理解，將是正審期間爭議的一部分。羅德泉提到案件毫無疑問會引起廣大關注，若批准解除報道限制，必然會在社會上引起很多不同意見及討論，在未審訊前已對審訊的關鍵部分作出討論、發表意見，並非涉及司法利益，所以否決解除限制。

支聯會、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，被控違反《香港國安法》的煽動他人顛覆國家政權罪。鄒幸彤及另外4名常委被控《香港國安法》的《實施細則》中 「沒有遵從通知規定提供資料罪」，全部人不認罪。據悉，鄒幸彤家人日前探望她期間，鄒幸彤以詩明志，吟誦明朝忠臣于謙的《石灰吟》一詩，表示「千錘萬鑿出深山，烈火焚燒若等閒。粉身碎骨全不怕，要留清白在人間。」

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