Am730
Am730
Am730
Am730
News
港區國安法｜支聯會鄒幸彤再申保釋被拒　官亦否決解除傳媒報道限制
9 小時前
#Hashtags
鄒幸彤港區國安法法庭
港區國安法｜支聯會鄒幸彤再申保釋被拒　官亦否決解除傳媒報道限制
news-images
被控違反《港區國安法》的支聯會副主席趨幸彤，再申請保釋被拒。(資料圖片)

被控違反《港區國安法》「煽動他人顛覆國家政權罪」以及《實施細則》中 「沒有遵從通知規定提供資料罪」的支聯會副主席趨幸彤，再申請保釋被拒。

辯方申請解除案件傳媒報道保釋程序內容的限制，又指擔心署理總裁判官羅德泉在聽取雙方陳辭後才決定是否解除限制，會令公眾認為對方有篩選，為人詬病。然而，署理總裁判官羅德泉在聽取陳辭後，認為辯方提出的論述，涉及對部分事項的詮釋及理解，將是正審期間爭議的一部分。羅德泉提到案件毫無疑問會引起廣大關注，若批准解除報道限制，必然會在社會上引起很多不同意見及討論，在未審訊前已對審訊的關鍵部分作出討論、發表意見，並非涉及司法利益，所以否決解除限制。

支聯會、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，被控違反《香港國安法》的煽動他人顛覆國家政權罪。鄒幸彤及另外4名常委被控《香港國安法》的《實施細則》中 「沒有遵從通知規定提供資料罪」，全部人不認罪。據悉，鄒幸彤家人日前探望她期間，鄒幸彤以詩明志，吟誦明朝忠臣于謙的《石灰吟》一詩，表示「千錘萬鑿出深山，烈火焚燒若等閒。粉身碎骨全不怕，要留清白在人間。」

相關新聞：

港區國安法｜支聯會鄒幸彤等5人涉拒交資料　全部保釋被拒還押至下月預審

拒交資料 據悉警已取手令搜律師樓 副主席鄒幸彤、支聯會3常委被捕

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜鄒幸彤再申保釋被拒　官亦否決解除傳媒報道限制-284956
#Hashtags
鄒幸彤港區國安法法庭
Am730

朝鮮半島局勢｜南韓成功試射自研潛射彈道導彈 全球7國家擁此技術

九巴夥WeLab Bank推優惠　年底前以Debit Card搭車每程減2元

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
朝鮮半島局勢｜南韓成功試射自研潛射彈道導彈 全球7國家擁此技術
Am730
Am730
九巴夥WeLab Bank推優惠　年底前以Debit Card搭車每程減2元
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多