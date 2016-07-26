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港區國安法｜鄧炳強：支聯會是否外國代理人「大家眼睛雪亮」　理據將在法庭展現
2 小時前
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港區國安法｜鄧炳強：支聯會是否外國代理人「大家眼睛雪亮」　理據將在法庭展現
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鄧炳強指，支聯會是否外國代理人相信大家眼睛雪亮，看得清楚。(資料圖片)

支聯會拒絕就被指外國代理人向警方提交資料，副主席鄒幸彤指警方信件完全違反「自然公義的原則」，認為信件本身不合法，支聯會不需要遵從不合法的指示。保安局長鄧炳強見傳媒時稱，早前按《港區國安法》將支聯會定義為外國代理人，指外國代理人的定義是收受外國團體的金錢資助，為外國利益進行活動，認為支聯會是否進行相關活動，相信「大家眼睛都是雪亮，睇得清楚」。

鄧炳強：警方會迅速執法

鄧炳強相信，不排除日後會有刑事檢控，故現時不方便透露詳情，支聯會是否外國代理人的理據會在法庭展現。他又強調，任何人不按《港區國安法》交出相關資料，警方必定會迅速追究及執法。至於支聯會常委提出司法覆核，他指與警方執法並無衝突。

此外，鄧炳強指近期發現有還柙或在囚人士，企圖在監獄建立勢力危害國家安全，亦有在囚人士在獄中延續抗爭，例如612人道支援基金，會向在囚人士寄信，鼓勵繼續抗爭，並透過送物品製造特權。他強調懲教所是更生的地方，希望犯錯的人反省，但如果有人刻意不讓在囚人士更生，明言出獄後仍有資助，明顯與懲教所的理念背道而馳。他又說有人濫用投訴制度，令申訴專員介入調查，但相信懲教人員會一如既往專業執法，令對方無法得逞。

相關新聞：

港區國安法｜支聯會拒向警方提交資料　鄒幸彤：警方信件不合法

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜鄧炳強：支聯會是否外國代理人大家清楚　理據將來法庭展現-283714
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