港區國安法｜鄧炳強：至今逾130人涉犯《國安法》及相關罪行被捕

保安局長鄧炳強發表上任以來首篇網誌，當中以題為《全力維護香港安全 融入國家發展大局》撰文。他先感謝國家及行政長官對他的信任，令他在保安局長的崗位上服務香港，續而指近年有反中亂港分子利用曾經存在的選舉制度漏洞，進入特區的政治體制，破壞香港憲制秩序，在2019年中，「黑暴」在港肆虐，外部勢力及其在港的代理人興風作浪，但《港區國安法》的實施令暴力行為銳減，至今超過130人因涉嫌干犯《港區國安法》及相關罪行被捕，當中超過一半已被檢控。

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鄧炳強續稱，《港區國安法》實施後，不少昔日的「港獨」勢力「領頭羊」敗走香港，逃避法律責任，或宣告退休，或無恥地宣稱與「港獨」無關，現時危害國家安全的滋事分子大為收斂，令香港的秩序得以恢復，而中央再次為香港出手，完善香港特區選舉制度，堵塞以往的選舉漏洞，確保「愛國者治港」的原則，認為是保障700多萬香港市民的福祉。

稱紀律部隊全力迎接3場選舉

鄧炳強指，會全力配合把握《十四五規劃綱要》的機遇，促進與粵港澳大灣區的融合，並與大灣區各城市的相關單位齊心合力建設更加高水平的「平安大灣區」，共同維護粵港澳三地社會的安全和穩定。他又指，保安局和轄下的所有紀律部隊上下一心，準備就緒，全力以赴守護香港，以迎接即將舉行的3場重要選舉，以及特區政府回歸25周年相關活動能夠在安全的環境下順利進行。