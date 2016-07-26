港區國安法｜鄭若驊：如與本地法律規定不一致 將以國安法為依歸

律政司長鄭若驊出席《香港國安法》法律論壇時表示，全球單一制及聯邦制國家執行維護國家安全的法律時，均以中央及聯邦政府主導執行，地方政府僅負責配合角色，但中央讓特區政府於維護國家安全絕大多數案件行使管轄權，依法偵查、檢控、審判及處罰等，展示對特區政府的信任，體現「一國兩制」。她又指，如果本地法律的規定，與《國安法》的規定不一致，將會以《國安法》的規定作依歸。

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鄭若驊以黎智英案的保釋門檻為例，指終審法院對有利於保釋假定的一般規則，衍生特別例外情況，為保釋申請加入嚴格門檻要求，即必須先決定被告是否有充足理由，不會再實施危害國家安全的行為，否則應拒絕保釋申請。她又舉例指，於唐英傑案中，法庭同樣設立特別機制確保公平審訊，即不設陪審團的做法。

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須提供可靠資訊方可獲新聞自由

鄭若驊又指，《國安法》保障人權及堅守法治，強調言論、新聞自由受《基本法》及《香港人權法案》保障，但《法案》訂明附有特別責任義務，並可依法律規定而受到限制，新聞從業員必須按負責任新聞作業的原則，真誠地行事，提供準確可靠資訊，方可獲言論、新聞自由權利保障，而報章出版人及編輯亦要遵從新聞活動中的特別責任及義務。