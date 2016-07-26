港區國安法｜鄭若驊：香港若要大有可為 必須靠國安法保駕護航

《國安法》實施一年，律政司長鄭若驊今日於網誌撰文，稱《國安法》實施後「私了」不再普遍出現，港人可以自由公開表達不同意見，更可以「理直氣壯表達愛國愛港的情懷」。鄭若驊強調，香港若要大有可為，必須要有《國安法》保駕護航，深入實施的工作需由整個社會共同承擔。

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鄭若驊表示，雖然很多西方國家惡意攻擊《國安法》，但過去一年的經濟數據，顯示香港的營商環境比以前變得更吸引，亦顯示國際投資者對香港的信心有增無減，形容這些是「鐵一般的事實」，足以令到詆毀《國安法》的謊言不攻自破。

談夏寶龍盛讚特區及警隊

鄭若驊提及，港澳辦主任昨於《國安法》研討會上，盛讚特區官員及愛國愛港人士「無懼無畏、大義凜然」面對美國非法無理制裁，充分表現愛國者的「錚錚鐵骨」，更稱讚警隊「忠誠護國安、勇毅保家安」，嚴正執行《國安法》。

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鄭若驊強調，夏寶龍就優秀管治者列出五項條件，包括立場堅定的愛國者；勇於擔當、能夠處理難題、具備戰略思維和宏闊眼光；為民眾辦實事；善於團結各方面力量；以及盡忠職守，在其位謀其政。