港區國安法 支聯會回信表明拒交資料 鄧炳強：不遵法律要求將採行動

警務處國安處早前要求支聯會，最遲昨日提交成員及財務資料等，支聯會昨到灣仔警察總部遞交回信，重申並非外國代理人，認為國安處錯誤引用法律，表明拒絕提供資料。警方予以嚴厲譴責，保安局長鄧炳強重申，若任何人不按法律要求提交資料都會立即採取行動。



支聯會副主席鄒幸彤及3名常委昨午到灣仔警察總部，向國安處警員提交信件，交代拒絕提交資料的原因，逗留約半小時後離開。她指警方信件完全違反「自然公義的原則」，認為信件本身不合法，支聯會不需要遵從不合法的指示。鄒幸彤又指，過程中警方只是簽收信件，並警告不提供資料的法律後果，而她和其餘常委對承受法律後果已有心理準備。

常委徐漢光就表示，已經以個人名義向高等法院申請司法覆核，要求判定警方的信件無效，並禁制警方向支聯會索取資料，直至法庭有裁決為止。他表示，支聯會是愛國，對被指稱為外國代理人感氣憤，又說支聯會的工作並非受外國指示，亦無收取外國的金錢，也非為外國利益做事。

鄧炳強：理據會在法庭展現

保安局長鄧炳強表示外國代理人的定義，是受外國政治團體金錢資助，為外國利益活動，至於支聯會有無相關行為，相信「大家眼睛都是雪亮，睇得清楚」。他又指由於不排除有刑事檢控，未能交代詳情，相信如有審訊，理據會在法庭展現。他指任何人不按國安法交出相關資料，警方必定會迅速追究及執法。至於支聯會常委提出司法覆核，他指與警方執法並無衝突。

特首林鄭月娥昨早出席行會前，亦有就支聯會表明拒絕配合作回應，她表示，警方要求支聯會提交資料是依法辦事，「任何人若公然、公開指必然不會依據法律，不能稱自己為公民社會組織。」



警方嚴厲譴責支聯會拒交資料

警方隨後發聲明重申，如果有人未依時提交資料，可處罰款10萬元及監禁半年，相關人士和團體將要承擔法律責任，警方必定依法跟進。警方又指，早前書面通知多個團體提交資料，已收到個別團體提交；亦有團體要求延期。對於有團體公然不遵從要求，予以嚴厲譴責。