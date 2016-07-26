港台屢次人事及節目變動 邱騰華：按檢討結果工作

商務及經濟發展局長邱騰華出席海洋公園新設施啟動禮時，被問到港台近日人事變動是否涉「清洗」，以及會否陸續有來，邱重申港台按早前的檢討報告結果工作，有明確約章等編輯自主空間，節目調動等均由港台自行安排。而就近日司局長的人事調動，邱則稱各新任或調任司局長有深厚管理經驗，亦合作良好。

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至於「旅遊氣泡」計劃，邱騰華指，本港疫情比較穩定，雖仍有本地感染的變種病毒個案，但所幸追蹤等防疫工作迅速，故感到「無咁擔心」，但強調不可鬆懈，仍須與新加坡檢視兩地疫情發展。

劉鳴煒續任主席有助落實重生方案

海洋公園「探索號R」新科技體驗館今日揭幕，邱騰華表示，新設施符合加強公園教育和保育重生方案的方向，而就上周公園延長董事局主席劉鳴煒等管理層人士安排，他指過去兩年管理層花心力為公園重新定位，他們的留任有助貫徹落實方案。 公園行政總裁黃智祖補充，目標一年內完成下園區徵集合作伙伴發展意向書及完成招標工作，實際落實新營運模式則視乎伙伴改變設施幅度。