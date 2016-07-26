港台發出內部通告 禁用台灣總統或台灣政府等字眼

港台今日向員工發出內部通告，由廣播處長李百全署名，強調港台作為公共廣播機關及政府部門，必須恪守「一個中國」的原則，禁止使用「台灣總統」、「台灣政府」，改用「台灣地區/當局領導人」、「台灣當局」，而「行政院」亦應以「台灣行政機關、台灣地區行政管理機構」等字眼取代。

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通告列明，員工在涉及台灣相關議題上，必須高度小心用字，避免使用不恰當的字眼，並應推廣「一國兩制」及國民身分認同。除上述字眼外，通告亦列明禁止使用「國家」及「中華民國」等字眼。通告強調，列出的僅屬參考例子，有關指引並非僅適用於上述情形。