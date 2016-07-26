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港史最貴商地王 恒地508億奪中環新海濱
4 小時前
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港史最貴商地王 恒地508億奪中環新海濱

本港史上最貴地王誕生！恒基地產(012)以獨資身份以高達508億元中標中環新海濱3號商業地，打破新鴻基地產(016)於2019年以約422億元奪得西九高鐵站上蓋項目的紀錄，膺全港最貴地皮。以可建樓面約161萬方呎計，每方呎樓面地價約31,463元，接近市場預期上限，亦較新地當年每方呎地價約1.33萬元，高出約1.3倍。恒地相隔4年後再重鎚出擊奪得中環核心靚地，進一步擴大該區部署。

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恒地將投資630億元打造此項目，成為香港最具標誌性的世界級地標建築。

恒地將投資630億 擴大中區版圖

恒地主席李家誠表示，集團將投資630億元發展此項目，除建築物樓面面積外，還將建設逾30萬方呎的都市公園空間連接中環和海濱長廊的林蔭大道、重置天星小輪鐘樓及相關的廣場空間，以供市民24小時使用。

中原(工商舖)董事總經理潘志明指，恒地2017年以232.8億元投得美利道2號停車場，已命名為「The Henderson」，當年樓面地價每方呎約50,064元，今次再奪中環最後一幅臨海商地，擴大其在中區商業王國版圖，預期將帶動中環及金鐘一帶商廈吸納情況，加上通關在即等，將加快入市步伐，港島甲廈空置情況改善幅度更大，租務交投料率先起動。

華坊諮詢資深董事梁沛泓說，是次出價較其預測的530億至550億元略低，但仍符合市場預期，「6份標書4份不合格，這尚未公布價錢還是設計」。他說恒地在標價及設計都取得滿分合共100分奪得，相信社會應無異議。

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擬建3大樓 橋樑連繫大量綠化

發展局發言人指，冀將項目打造成嶄新地標，中標設計以「橋」作為整個發展概念，加強中環內陸和海濱連接，同時帶來大量綠化及公共空間。方案建議興建3座建築物，最接近海濱建築物作多用途之用，另外兩座作辦公室，並設公眾休憩空間，面積超過要求最少2.5萬方米。天台設有一個名為「Horizon Park」相連平台串連起3座建築物；亦建議串連起中環現有行人網絡，由內陸一直連接中環海濱及周邊地方，並提供一條行人通道由中環港鐵站接駁至發展項目。

3號用地以「雙信封制」方式公開招標，以綜合考慮設計(非價格)和地價因素，各佔50%。據賣地條款，3B用地(郵政總局及天星碼頭停車場)須於2032年12月底前完工，3A用地則於2027年12月底。中標財團須興建郵政總局、提供325個車位的公眾停車場及兩座公廁等。

港史最貴商地王 恒地508億奪中環新海濱

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港史最貴商地王-恒地508億奪中環新海濱-291533
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