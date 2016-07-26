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港大海洋科研所新設施揭幕 推「港鯨重生計劃」重塑海洋保育地標
9 小時前
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港大海洋科研所新設施揭幕 推「港鯨重生計劃」重塑海洋保育地標
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港大理學院太古海洋科學研究所揭幕儀式，港大校長張翔(右二)。
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港大太古海洋科學研究所位於石澳鶴咀海岸保護區，是本港現時唯一一個海岸保護區。
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港大海洋科研所新設施揭幕 推「港鯨重生計劃」重塑海洋保育地標

香港大學理學院太古海洋科學研究所新設施落成啓用，標誌其於石澳鶴咀海岸保護區擴展學術樓的重要里程碑。港大校長張翔昨出席揭幕儀式時指，港大銳意成為創新知識的樞紐、定義世界發展新方向及創建新藍圖，研究所憑著其變革性的願景、空間擴展和設施的升級，無疑將會開拓更多新機遇。他又指新擴展的研究所將成為港大的地標之一，期待它的發展在不久將來再創高峰。

太古股份有限公司主席施銘倫表示，新擴建的設施將有助加強研究所與國際研究組織的合作，以及從環球角度探討本地生物多樣性倒退的問題，包括氣候變化所帶來的影響，並提供更多外展及教育機會。對於公司能夠參與其中感到自豪。

理學院院長艾宏思則認同，本港作為位於亞洲心臟地帶的沿海大都市，在發展海洋科學研究方面具有很大的潛力及戰略性的優勢。「我們在擴展計劃中所成立的海洋生物多樣性中心，可為本港的海洋生物建立廣泛的實體和電子資料庫，這將對科學家、政府部門、非牟利組織和環保行業有用。我們期望透過新設施和外展教育活動，為公眾打開繽紛海洋世界的大門。」

新的實驗室大樓與現有的主樓形成L形，將包括一個分子生物學實驗室、一個生物多樣性中心和一個教學研討室，並為員工和研究學生提供空間工作及交流。

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生物多樣性中心位於新落成部分，將會利用作為外展教育活動及公眾參與的保育活動時的多用途活動空間，亦會作為中學生到研究所實地考察時的課室，同時亦是一個海洋生物標本儲存庫。中心的標本主要收集自香港本土，會持續作為研究之用。
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分子實驗室，又稱為乾實驗室，主要作為提取DNA樣本的地方，而為了不讓水分和細圖菌破壞樣本的質素，乾實驗室是乾燥及經過消毒的環境。

「港鯨」的重生

1955年「登陸」香港而名聲大噪的長鬚鯨（又稱「港鯨」），其完整骨架自太古海洋科學研究所於1992 年成立以來便屹立於其旁側的海岸，多年來為鶴咀海岸保護區的地標，惜其於2018 年敵不過超強颱風「山竹」吹襲而嚴重損毀。隨著研究所的擴建，這條著名的「香港鯨」將會進行20 年來首次的復修，繼續擔起研究所保育海洋的象徵意義。研究所打算將其原型骨骼納入為海洋生物多樣性中心的館蔵，並於網上發起「港鯨重生計劃」進行募捐，以三維打印技術打造新的骨架，重新豎立於原址。而籌得的款項亦會作研究所保育教育活動之用。

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鯨骨於2018年經超級颱風「山竹」吹襲受到嚴重損毁。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港大海洋科研所新設施揭幕-推「港鯨重生計劃」重塑海洋保育地標-278001
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