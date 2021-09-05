港大研究：港人均壽命高可歸因於控煙 促通過立法全面禁加熱煙

香港人均壽命現時位居世界第一，港大醫學院今公布一項有關長壽的研究，比較香港與英國、美國、加拿大、澳洲、日本等18個國家的人均壽命，發現本港男、女的平均壽命於1979至2016年期間，分別較其他國家長1.86年及2.5年，當中主要因為心血管疾病及女性癌症的低死亡率，團隊亦認為有一半歸因於控煙「做得好」，促立法會通過禁止加熱煙及電子煙草案。

團隊將本港的人均壽命與18個經濟合作暨發展組織(OECD)的國家，比較肺癌、心血管疾病、慢性呼吸病等與吸煙相關的疾病因素，本港男、女平均壽命較其他國家長0.94年及0.87年，分別佔本港整體生存優勢五成及三成半；團隊亦估計本港每10萬人中，不足50人直接因吸煙而死亡，相關比率較其他國家明顯低。

梁卓偉三度拒回應引海外醫生

研究亦引用文獻，指導致折壽的因素有四成與個人習慣相關，三成與基因有關，另有一成半為社會環境，一成與醫療制度有關，學院院長梁卓偉指，醫療制度不但包括經費，人力資源亦為重要因素，惟記者會上三度被問及對本港引入海外醫生的看法，梁均指與記者會內容無關拒絕回應。

促立法會通過禁止加熱煙法案

港大醫學院公共衛生學院社會醫學講座教授林大慶指，很多研究已證實加熱煙對健康影響大，政府建議禁止管有加熱煙已有數年，法案亦已到最後階段，促立法會通過法案並全面禁止加熱煙。梁卓偉強調「幸福非必然」，英、美人均壽命亦有下跌趨勢，香港如果不努力維持，人均壽命可能愈來愈短。