港大研究 實證耍太極改善「三高」 一成半人擺脫中央肥胖

人到中年難減掉「大肚腩」？港大醫學院研究指每周花3小時耍太極，有助改善中央肥胖及「三高」問題。研究結果指15.5%接受太極運動訓練及干預的中央肥胖人士，在3個月強制太極訓練及6.5個月自主訓練後，成功解決中央肥胖問題，整個干預小組的腰圍平均減少1.8厘米，有人更減達5厘米。

亞洲男性腰圍達90厘米(35.5吋)、女性達80厘米(31.5吋)已屬中央肥胖，除中央肥胖外，三酸甘油酯過高、好膽固醇(高密度膽固醇)過低、血壓過高和空腹血糖過高，均易誘發代謝綜合症，患心臟疾病、糖尿病和中風的風險高。



太極組平均減腰圍1.8厘米

港大醫學院於2016年2月至2018年3月招募543名50歲以上中央肥胖人士作研究，隨機平均分成太極運動組、傳統運動組及對照組，除對照組，另外兩組分別於首3個月接受每周三次、每次一小時的太極課程，或快步走、深蹲等傳統強化肌肉訓練。此後的6.5個月，研究則由參與者自主訓練，期間不須改變任何飲食習慣。除對照組，逾八成參與者均在自主訓練時維持運動。

研究團隊於兩個階段為參與者量度腰圍及「三高」指數，發現太極運動組於3個月強制訓練後，腰圍平均減1.8厘米，較傳統運動組1.3厘米多，而對照組的平均腰圍卻不跌反升。而自主訓練期間，兩個運動組的「好膽固醇」均維持於高水平，對照組則有下跌跡象。太極運動組的68歲陳女士，在3個月訓練後腰圍減2厘米，並正式脫離中央肥胖行列。

可在家重複練習

港大醫學院公共衛生學院運動學分部博士研究生茹柏鴻，同為研究計劃中的太極導師，他示範在研究採用、相對柔和的楊氏太極，指動作只要達到連貫及冥想狀態，想像自己正在水中，不斷重複一、兩式亦可達到運動效果，加上香港家居空間有限，他建議可抽出其中一式不斷轉身重複練習，如「攬雀尾」只需兩步距離完成一次後可扣步轉身，再重複招式，但初學人士在部分動作上最好量力而為。

負責研究的港大醫學院公共衛生學院運動學分部主任兼副教授蕭明輝指，太極包含要求手、腳平衡力，屬中等低強度運動，較傳統運動多了冥想元素，或因而更有效改善中央肥胖，他指團隊未來亦會研究太極如何透過身心靈元素幫助減肥。