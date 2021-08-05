七一刺警｜港大禁評議會學生進入校園 7校董會成員要求撤回

港大早前宣布，有份參與7月7日動議悼念七一刺警疑兇的港大學生會評議會學生，被禁止進入校園範圍及使用大學設施與服務。7名港大校董會成員昨晚向港大校委會發公開信，認為有關決定，在法理上不恰當，要求校委會撤回。

應由紀律委員會處理

7名聯署校董包括趙潔儀、麥東榮、陳家健、陳紹斌、賴振鴻、陳和順，以及黎雋維。公開信指，《香港大學條例》有詳細列出大學處理學生違反紀律的行為，今次被校委會處分的學生並無觸犯其中任何一項。校委會聲明提及學生的行為有可能觸犯法律，但警方仍在調查，至今未有學生被檢控。按《香港大學條例》，即使學生被法庭定罪，個案應由紀律委員會處理，不必由校委會越俎代庖，又認為校委會無聽學生辯解，有違程序公義；學生會已撤回決議、道歉及辭職，校方剝奪學生學習機會，不符大眾對大學秉承循循善誘的期望。

學生會幹事會兩日後撤回議案

港大學生會評議會上月7日，通過對「七一刺警案」疑兇自殺身亡，表示「深切哀悼」及「感激犧牲」的議案，其後被多方強烈譴責，指可能觸犯《香港國安法》，學生會幹事會2日後宣布撤回議案，並鞠躬道歉及辭職。港大校委會本周三召開特別會議，接納專責小組報告，作出禁止有關學生進入校園範圍的決定，直至另行通告。

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